L'ex Ad di Gucci punta su Elisabetta Franchi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il brand di moda della stilista Elisabetta Franchi seduce l'ex presidente e CEO di Gucci, Marco Bizzarri. Prima manager, ora imprenditore, ha costituito una holding di investimenti - Nessifashion -che investirà in aziende che operano nel settore della moda e del lusso. A partire dal prossimo 15 aprile Bizzarri diventerà presidente del Cda di Franchi e acquisirà il 23% del marchio.

In una recente intervista, l'ex numero uno di Gucci si è detto entusiasta di puntare su imprenditori creativi e grandi marchi italiani e ha descritto Elisabetta Franchi, che ha fondato la propria azienda nel 1998, come una "leader carismatica" che ha sviluppato il suo brand "con una visione chiara e una forte leadership". "È molto intuitiva ed è stata una delle prime designer ad abbracciare i social media... Parla direttamente con i suoi clienti, rimanendo un punto di riferimento per loro", ha aggiunto, sottolineato il forte potenziale di crescita del marchio Franchi.

"Avevo 37 anni quando sono diventato CEO per la prima volta e dopo 25 anni alla guida di aziende di diverse dimensioni, e dopo nove anni in Gucci, sono pronto per una sfida diversa, sempre coinvolto nella moda ma anche con una visione a volo d'uccello su settori simili". Non resta che attendere di capire che impatto potrà avere sul mercato questa nuova partnership.

.