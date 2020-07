Marco Cervellati nominato consigliere di Euronics Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

MARCO CERVELLATI DI COMET SPA NOMINATO CONSIGLIERE NEL NUOVO CDA EURONICS ITALIA L’imprenditore di riferimento della regione Emilia Romagna, affiancherà con gli altri Consiglieri il neoeletto Presidente Maurizio Minuti di Rimep Spa per proseguire nel percorso di crescita dell’insegna Milano, 28 luglio 2020. Euronics, il Gruppo d’acquisto leader nell’elettronica di consumo costituito esclusivamente da imprenditori italiani, annuncia che l’assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio d’Amministrazione, un segnale di grande rinnovamento in un contesto di forte e veloce trasformazione del retail. E’ stato eletto Consigliere Marco Cervellati, di Comet Spa che, grazie al nuovo ruolo di respiro nazionale, apporterà il suo contributo strategico per il triennio 2020-2022 Il Gruppo Comet è presente con oltre 110 punti vendita in 12 regioni del Centro – Nord Italia ed è attivo nei settori di elettronica di consumo, elettrodomestici, illuminazione e materiale elettrico e si avvale della collaborazione di 2162 dipendenti; 43 sono i punti vendita diretti di elettronica di consumo e elettrodomestici, presenti in Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.