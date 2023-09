Chiusura Marelli: incontro in Regione, fumata nera

Giornata importante in viale Aldo Moro dove oggi, 28 settembre 2023, nella sede della Regione Emilia Romagna si è svolto l'incontro tra le parti per la situazione legata alla chiusura dello stabilimento di Magneti Marelli di Crevalcore. Presenti i sindacati, le parti sociali, Il sindaco di Crevalcore Marco martelli, l'assessore Vincenzo Colla e il presidente della Regione Stefano Bonaccini.

Un dialogo che è durato più di un'ora e mezza. Durante la trattativa oltre ottanta dipendenti dell'azienda dalle nove di questa mattina, appena fuori dai palazzi regionali, hanno approntato un sit-in con striscioni e bandiere. Grande l'apprensione per le sorti dello stabilimento e quelle di 230 lavoratori.

Le prime notizie emerse dopo il summit non lasciano ben sperare: niente ritiro della procedura di licenziamento e di chiusura. La risposta dei lavoratori e dei sindacati è quella di proseguire nel presidio. La lotta per la difesa del posto di lavoro continua: "Bisogna mantenere unità sindacale e tra lavoratori e lavoratrici". Così le prime parole a caldo degli esponenti delle sigle sindacali.

Cosa è emerso dall'incontro

Il dialogo tra le parti - come largamente anticipato - non sarà che il primo di una lunga serie. Al termine i rappresentanti nazionali di Fiom-Cgil e Uilm hanno rilasciato alcune dichiarazioni circa l'incontro. "Il fondo Kkr non ha ritirato la procedura di licenziamento - ha detto Samuele Lodi di Fiom. Continuerà la nostra mobilitazione, al momento è necessario mantenere l'unità sindacale dei lavoratori e delle lavoratrici".

Anche Gianluca Ficco - segretario nazionale di Uilm - ha rilanciato i presidi e le proteste, aggiungendo: "Il passaggio all'elettrico non è indolore e chi dice il contrario dice una bugia. Bisogna sconfiggere i buonisti che con una retorica falsa incoraggiano la transizione sregolata. Bisogna smascherare il politicamente corretto. L'elettrico non ha colpito solo Marelli, ma colpirà e sta colpendo anche altre fabbriche e aziende".

"La transizione non guidata da politiche industriale produce effetti di questo tipo - riferisce Samuele Lodi di Fiom. La perdita di capacità industriale è conseguenza di scelte che dovevano essere fatte ma che non sono state fatte. Prima di approvare la transizione all'elettrico bisognava tenere conto del cambiamento sociale. Rivendichiamo la necessità che ci sia una transizione ecologica, a patto che al centro venga inserita la parola 'giustizia'. Questa deve essere una battaglia non solo di Marelli ma di tutte le aziende del settore. Ne va di una società che senza regole diventerà sempre più polarizzata".

Dunque, fumata nera. L'azienda ha confermato le proprie scelte e in queste ore è in corso a Crevalcore l'assemblea per decidere come procedere. L'obiettivo è il 3 ottobre 2023, quando ci sarà un incontro a Roma proprio per parlare dei licenziamenti. I sindacati e i lavoratori hanno richiesto che il fondo Kkr - proprietari - presenzino all'incontro per ascoltare di persona le istanze dei 290 dipendenti.

Notizia in aggiornamento...