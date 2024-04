Marelli, dal 1 giugno a Crevalcore subentra Tecnomeccanica

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nuova vita per lo stabilimento di Crevalcore della Magneti Marelli. Tecnomeccanica, l'azienda di Novara che tratta in esclusiva per rilevare la struttura, punta ad avviare la produzione dal 1 giugno. Se l'operazione andrà a buon fine, nel 2025 i dipendenti saliranno da 152 a 304 e l'investimento complessivo da parte del gruppo piemontese sarà di 22 milioni. Il fatturato passerà dai 28 milioni della realtà piemontese a circa 50 complessivi, di cui 32 a Crevalcore, che beneficerà delle lavorazioni di pressofusione già presenti nel sito, dell'inserimento di produzioni che attualmente fanno capo a Tecnomeccanica e dell'arrivo di una dozzina di centri di lavorazione dallo stabilimento di Argentan in Francia, che verrà chiuso. A tracciare la linea è l'ad e titolare di Tecnomeccanica Simone Ferrucci, che ha incontrato a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, l'assessore al lavoro Vincenzo Colla, i rappresentanti sindacali dei dipendenti e la dirigenza di Marelli. "Siamo arrivati a un piano industriale sostenibile e siamo in una fase di execution - ha spiegato Ferrucci dopo l'incontro - stiamo valutando fase per fase l'introduzione, potenzialmente, di Tecnomeccanica dal primo di giugno".

Il piano per Crevalcore

"Abbiamo appena fatto la domanda, ci sarà un processo in parallelo di due diligence sul piano. Questo è un progetto che partirà a stretto giro, sicuramente la prossima settimana avremo un bel po' di lavoro da fare", spiega Ferrucci. Attraverso l'acquisizione dello stabilimento di Crevalcore, Tecnomeccanica punta a diversificare prodotti e clienti, ampliando i mercati: attualmente il 90% del fatturato è generato dall'automotive. Per quanto riguarda i lavoratori riassorbiti a Bologna, "partiamo con 152 e su questi ci siamo impegnati", sottolinea l'ad. Inoltre "ci sono anche professionalità che verranno dall'esterno, perché molte funzioni centrali non sono presenti e dovranno essere reintegrate con le nuove professionalità che non sono presenti. Stiamo valutando se ci possono essere delle crescite interne legate all'attività". Il prossimo incontro si terrà in sede sindacale il 16 aprile. Ferrucci lancia anche un messaggio ai dipendenti: "Ho visto molto scoramento in questo momento, iniziamo a pensare a costruire e troviamo un percorso tutti insieme. Poi le cose si aggiusteranno, perché si trova sempre una soluzione".

Le reazioni delle istituzioni

Anche le istituzioni tirano un sospiro di sollievo, dopo che le trattative si stanno incanalando verso una soluzione positiva.

“La nuova proprietà- sottolinea l'assessore Vincenzo Colla- è pienamente in sintonia, per competenze e identità, con le caratteristiche della manifattura dell’Emilia-Romagna. Investimenti industriali che ci permettono di dire che siamo in linea con la piena reindustrializzazione del sito. E come fatto fin dall’inizio della vertenza, la Regione Emilia-Romagna continuerà a seguire da vicino l’evolversi della situazione, pronta a mettere in campo tutti gli strumenti che ha a propria disposizione, con la necessaria formazione dei lavoratori e accompagnando gli investimenti in ricerca di processo e prodotto.

Se oggi siamo arrivati a questo risultato- conclude l’assessore regionale- lo dobbiamo al gioco di squadra tra istituzioni e alla mobilitazione e al senso di responsabilità dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali”.

"Abbiamo incontrato un imprenditore serio con un progetto industriale credibile", dice Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del sindaco metropolitano e delegato al Lavoro. "Oggi possiamo dire che il futuro della ex Marelli di Crevalcore, che dovremo abituarci a chiamare Tecnomeccanica, inizia a vedere la luce - prosegue - . Nei prossimi giorni l'attenzione di tutti dovrà essere sui 70 lavoratori, dei 222 totali, che non saranno riassorbiti dal nuovo progetto, a cui andrà offerta una soluzione adeguata e, per quanto possibile, nell'ottica di un nuovo sbocco occupazionale".

La lotta per i posti di lavoro

Davanti allo stabilimento di Crevalcore a rischio chiusura per mesi hanno protestato gli operai insieme ai sindacati. Tanti i personaggi politici e i leader sindacali che sono andati davanti ai cancelli della fabbrica per manifestare il loro sostegno al personale che rischiava il posto di lavoro. e dopo medi di lavoro, anche grazie alla mediazione della Regione, è stata tracciata una possibile soluzione.