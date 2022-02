Marzabotto, 130mila euro alle attività penalizzate dalla pandemia

Risorse per 130mila euro a fondo perduto a favore delle aziende che hanno subito un disagio economico a causa della pandemia. Dai parrucchieri, alle palestre, e poi agriturismi, ambulanti, negozi e attività di ristorazione: sono circa 40 le aziende di Marzabotto che hanno usufruito del finanziamento di 130mila euro previsto dall’Amministrazione comunale che ha scelto di stanziare parte del fondo funzioni statale per sostenere le imprese.

L’importo del fondo è stato suddiviso proporzionalmente fra tutte le imprese e varia a seconda della fascia da 1.700 a oltre 5.000 euro.

“Durante il lockdown molte attività del territorio, per rispettare le disposizioni governative, hanno tenuto chiuso l’attività e questo ha comportato per loro perdite economiche importanti - ha dichiarato la sindaca, Valentina Cuppi - come amministratori locali abbiamo deciso di sostenerle per mantenere vivo il tessuto imprenditoriale del territorio che per la comunità di Marzabotto è fondamentale”.