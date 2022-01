Prezzi Mascherine FFP2, da un lato l'accordo dall'altro i rincari: "Meccanismo speculativo"

Con l'entrata in vigore della nuova normativa circa l'uso delle mascherine FFP2 - obbligatorio in talune circostanze - si assiste ad un'impennata di prezzi dei dispositivi necessari per legge. Un " meccanismo speculativo ben noto ai consumatori italiani", già testato diranmte la prima ondata dell'epidemia da coronavirus, quando le mascherine chirurgiche, introvabili, erano schizzate anche oltre i 10 euro cadauna! La denuncia arriva da Federconsumatori, che in queste ore sta raccogliendo numerose "segnalazioni in merito ai forti rincari nei prezzi delle mascherine FFP2, vendute nelle farmacie dell'Emilia Romagna".

"Ora, con la maggior richiesta dovuta dalle nuove limitazioni introdotte, siamo di fronte a FFP2 vendute a 2 euro l’una, con punte fino a 3 euro. Un prezzo molto distante - rimarca l'assoziacione di consumatori - dai 75 centesimi dell’accordo siglato tra il Commissario per l’emergenza, Figliuolo, e le associazioni Federfarma, Assofarm e Farmacie Riunite. Un accordo rispetto al quale è stata grande l’enfasi dei firmatari, e che è stato presentato nei giorni scorsi omettendo la chiara informazione sulla facoltatività dell’adesione da parte delle Farmacie. Una facoltatività che si sta traducendo ora in una condizione a macchia di leopardo, ma dove prevalgono largamente le macchie nere".

Per Federconsumatori "non è tollerabile che si ripeta quanto accaduto nel 2020; la risposta non possono essere i “pannicelli caldi”, gli accordi che evocano la buona volontà, ma bisogna andare con decisione verso prezzi imposti, accompagnati da controlli su tutta la filiera, per identificare e sanzionare i comportamenti speculativi. "

(Foto Ansa)