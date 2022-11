MD investe a Bologna: inaugurato un nuovo supermercato, dà lavoro a 18 persone

Salgono a 25 i negozi MD in Emilia Romagna, portando a 6 quelli in provincia di Bologna con l’apertura di un nuovo punto vendita diretto a San Giovanni in Persiceto. Inaugurato sabato 12 novembre alla presenza del Sindaco Lorenzo Pellegatti, rappresenta il primo store della città e sorge in un’area precedentemente non edificata adiacente alla Strada Provinciale 568 .

"Sei corsie e cinque casse per una superficie di 1040m2 di area di vendita che sviluppa con molta efficacia il format MD, caratterizzato dall’ampia offerta del reparto ortofrutta, dalla fragranza della panetteria, dalla cura e varietà dell’assortimento dei banchi serviti di gastronomia, macelleria, ittico, salumi e formaggi", fanno sapere dalla società impiegata nella grande distribuzione organizzata, che sottolinea come "anche a San Giovanni in Persiceto attenzione è stata data alla proposta di specialità regionali a marchio Lettere dall’Italia® e alle linee salutistiche, bio, free from tipiche dell’insegna, dalla qualità riconosciuta a costi competitivi."

Il personale del punto vendita conta 18 addetti di età media 34 anni.