Mechinno aderisce al progetto Insieme per il lavoro

Mechinno srl, società fondata nel 2006, con headquarter a Calderara di Reno (BO) e una sede a Milano, fornitrice di servizi industriali per le aziende manifatturiere, di progettazione, ingegneria, prototipazione e additive manufacturing, ha scelto di aderire al progetto “Insieme per il Lavoro”, un’iniziativa che vede la collaborazione tra Comune, Città metropolitana, l’Arcidiocesi di Bologna, le imprese del territorio e la Regione Emilia Romagna. Si tratta di un’iniziativa per l'inserimento nel mondo del lavoro di persone che desiderano essere accompagnate nella ricerca di occupazione, sostenendone la formazione e garantendo un tutoraggio ad hoc all’interno delle aziende. Lo scorso 6 luglio, dunque, alla presenza del Cardinale Matteo Maria Zuppi, del sindaco Matteo Lepore e altre personalità, nella splendida cornice di Villa Guastavillani, sede della BBS (Bologna Business School) per la quale il prof. Max Bergami ha fatto gli onori di casa, è stata rinnovata la collaborazione nell’ambito di questo progetto, che vede coinvolte oltre 200 aziende del territorio tra cui Mechinno. “La nostra è una realtà nata nel 2006 a Bologna, che negli anni si è fatta strada in modo particolare sul territorio emiliano, per questo riteniamo che far parte di questo progetto possa rappresentare un doveroso e concreto contributo da parte nostra a potenziare e arricchire il mercato nel lavoro” ha commentato Fabio Di Martino CEO di Mechinno. Il progetto è nato nel 2017 dalla collaborazione tra Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna; poi nel 2021 ha aderito anche la Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di creare percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro incentrati sulla persona, che si concretizzano in servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, matching domanda/offerta, attivazione di percorsi formativi in risposta alle richieste delle imprese e possibilità di attivazione di stage in azienda, in sinergia con le strutture comunali, regionali e private. Il servizio è totalmente gratuito sia per le persone che si iscrivono, sia per le imprese che sono alla ricerca di personale.