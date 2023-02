Mechinno è fornitore ufficiale ducati per il 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Mechinno srl, società fondata nel 2006, con sede a Calderara di Reno (BO), fornitrice di servizi ad alto valore aggiunto di progettazione, ingegneria e prototipazione per le aziende manifatturiere, annuncia di aver siglato con Ducati Motor Holding una partnership che la vede come Fornitore Ufficiale per tutta la durata del 2023. I Fornitori Ufficiali Ducati costituiscono un gruppo selezionato di aziende che, attraverso, la fornitura di prodotti e servizi di qualità, contribuiscono allo sviluppo delle moto prodotte dalla storica azienda di Borgo Panigale, condividendone la dedizione al successo, sui circuiti di gara e sul mercato. Mechinno lavora con Ducati da diversi anni, con l’obiettivo di supportare il marchio italiano nello sviluppo di moto caratterizzate da un alto livello di eccellenza ed esclusività. L’ingresso di Mechinno tra i Fornitori Ufficiali Ducati conferma ulteriormente le soddisfazioni e i risultati positivi della collaborazione tra le due realtà. “Per Ducati è assolutamente strategico potersi avvalere della collaborazione dei migliori partner in ambito ingegneristico, per far fronte alle variazioni del carico di lavoro con prontezza contando su strutture ad alta professionalità”, ha commentato Vincenzo De Silvio, Direttore R&D di Ducati Motor Holding. Mechinno, in effetti, continua a rappresentare un importante partner per Ducati, per l’erogazione di servizi di ingegneria, progettazione meccanica e prototipazione, in modalità outsourcing. “Siamo molto orgogliosi di poter essere considerati un fornitore a valore aggiunto per Ducati e che, quindi, le nostra professionalità e il nostro know-how ci vengano riconosciuti a pieno titolo. All’interno della nostra organizzazione abbiamo un team di consulenti con competenze specifiche in questo settore, grazie alle quali siamo in grado di offrire a Ducati servizi di ingegneria di alto profilo”, ha quindi aggiunto Fabio Di Martino, CEO di Mechinno, una società che opera nel comparto automotive e motorsport dal lontano 2006 e dal quale genera, di fatto, il 60% del proprio fatturato. Un sodalizio proficuo, dunque, quello tra Ducati e Mechinno, costruito attraverso anni di collaborazione e sinergia, ma soprattutto fondato sull’eccellenza e su stima e fiducia reciproca.