Corse ed evento "cavalli in zucca" all'Ippodromo

Settimana ricca di impegni all’ippodromo di Bologna: ben tre le giornate di corse in programma con il prologo previsto per mercoledì 1° Novembre - Ognissanti, pomeriggio che da qualche anno viene interamente riservato agli amatori del trotto. La sfida dal maggior livello tecnico del pomeriggio, collocata come terzo evento del palinsesto, vedrà in pista sei eccellenti performer di quattro anni impegnati in un confronto sulla distanza del meglio con il possibile match tra Duchessa Grif e Dominus Fas, guidati rispettivamente dai locali Filippo Monti e Matteo Zaccherini, mentre Dauphin Joyeuse, in pista con l’ospite piemontese Vittorio Bosia sarà la terza forza in campo. Da segnalare anche le chance dei veneti Don Amore Como e Otello Zorzetto, che potrebbero inserirsi in zona podio. Altro appuntamento clou della giornata sarà la tradizionale sfida a handicap di metà settimana (settima corsa) che vedrà dodici binomi al via, divisi in due nastri, con la vittoria nel mirino dei penalizzati Cluny Dei Greppi e Uragano Op, mentre tra gli “inquilini”, in partenza dal primo nastro, i più attesi saranno General Job, in gara con il leader nazionale Matteo Zaccherini ed Eclair Magic, guidato dalla grintosa Michela Rossi. In occasione del pomeriggio festivo, durante lo spettacolo delle corse al trotto, per i bambini a partire dai tre anni, è in programma il “Battesimo della Sella” con prove in sella ai pony, coordinate dagli istruttori del Bologna Equestrian Center (attività che si svolgerà dalle 14.30 alle 16.30, con previa prenotazione in ippodromo dalle 14.00). I più piccoli, inoltre, potranno cimentarsi in laboratori artistici e creativi a tema Zucche, Cavalli e Natura, proposti dallo staff di Didattica delle Arti. Sarà inoltre presente un angolo dedicato ai Glitter Tattoo e sarà possibile visitare le scuderie a bordo del tradizionale “HippoTram”. Durante tutte le giornate di corse è possibile pranzare al ristorante self-service delle scuderie, per informazioni: 346-8597999. L’ingresso all’ippodromo, il parcheggio e le animazioni sono gratuite. N.B. In caso di maltempo le attività che si svolgono all’aperto saranno annullate. Inizio corse ed evento ore 14.30!