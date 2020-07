Mes, "2 miliardi da investire nella sanità": Emilia-Romagna prima regione a deliberare

Votato ieri, 28 luglio, l’ordine del giorno, a prima firma del consigliere regionale Pd Andrea Costa, collegato all’Assestamento di Bilancio. Dall’Emilia-Romagna, prima a deliberare sull’argomento, arriva, un appello affinché l’Italia non rinunci a 36 miliardi dell’Europa, in altre parole al Mes.

“Con la pandemia è apparso chiaro a tutti il valore assoluto di un servizio sanitario pubblico, universale, all’altezza delle sfide. In Emilia-Romagna il sistema ha retto, nonostante qui il virus abbia colpito con violenza estrema. Ma proprio perché questa Regione, con tutte le sue persone, è da sempre in tensione verso l’orizzonte del miglioramento, vogliamo vivere l’eccellenza non come un approdo ma piuttosto come un trampolino verso riforme che possano spingerci a rispondere positivamente alle nuove e future esigenze - continua Costa -. Cosa fare con quelle risorse? Puntare su una sanità di prossimità accessibile a tutti, potenziare gli ambulatori dei medici di medicina generale creando vere e proprie équipe territoriali, investendo nell’informatica per collegare meglio ospedali e rete del territorio, rafforzare la dotazione strumentale dei nostri ospedali. La strada davanti a noi è chiara e vorremmo sottrarre le valutazioni sull’opportunità di utilizzare oppure no il MES al dibattito volutamente ideologico, agganciandolo piuttosto alla sua reale efficacia delineando con grande senso pratico quali nuove opportunità garantirebbe per i cittadini emiliano-romagnoli. In questo c’è una responsabilità collettiva: tocca ad ogni rappresentante delle Istituzioni diffondere giusta informazione su questo argomento e spiegare correttamente ai cittadini cosa si potrà fare per la cura delle persone con quelle persone e cosa non si potrà fare rinunciandovi”.

A rafforzare questa posizione è la Capogruppo Pd in Consiglio regionale, Marcella Zappaterra. “Con il MES l’Italia avrebbe a disposizione 36 miliardi di euro a tasso 0. Una condizione che non si è mai realizzata e mai si realizzerebbe in altro modo e in un altro contesto. Tutte risorse da spendere per rafforzare il nostro sistema sanitario, dare migliori servizi ai cittadini, farli sentire più sicuri. Per l’Emilia-Romagna si stimano risorse per 2-3 miliardi: sappiamo come spenderli. Siamo convinti che vadano investiti per la sanità di prossimità, per rendere più fruibili prestazioni e servizi vicino a chi ne ha bisogno, per qualificare e aumentare il personale”.

Mes, cos'è

Il Mes - Meccanismo europeo di stabilità, o fondo salva-stati, è un'istituzione che ha come obiettivo l'aiuto ai paesi in difficoltà, in questo caso l'Italia post-emergenza covid. In altre parole, si mette in comune il denaro dei paesi membri per poi prestalo in maniera proporzionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Naturalmente la nazione che ne beneficia deve accettare un piando di riforme.