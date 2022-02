Da Lama di Reno alla Milano Fashion Week: la moda etica fa sfilare inclusione e sostenibilità

L'unica realtà italiana inserita fra i progetti di moda etica al Fashion Hub della Milano Fashion Week (che si apre oggi con il ritorno, dopo due anni decisamente difficili, di Gucci e Bottega Veneta, oltre alle sfilate in presenza di Giorgio Armani) arriva da Lama di Reno e si chiama Carteria. Le borse e gli accessori realizzati a mano con materiali di recupero dalle artigiane e dagli artigiani del laboratorio di Marzabotto sono state selezionate tra le collezioni emergenti di quest’anno per raccontare un’idea di moda più inclusiva e sostenibile.

All’interno del Fashion Hub, sito nell’ADI Design Museum, sarà presentato il progetto Designers for Ethical Fashion dedicato alla moda etica e sociale: le borse esposte sono prodotte con pelle recuperata dai grandi marchi della moda da persone in condizioni di svantaggio appositamente formate e regolarmente impiegate nell’atelier di Lama di Reno: “È per noi una grande soddisfazione essere stati selezionati fra i tre progetti di moda etica presenti nel Fashion Hub - il commento di Tatiana di Federico, responsabile di produzione di Cartiera - Siamo gli unici partecipanti dall’Italia e questo ci rende particolarmente orgogliosi".

“Nel produrre accessori di moda disegniamo un nuovo futuro - prosegue Andrea Marchesini Reggiani, Fondatore di Cartiera - perché il lavoro dà concretezza ai progetti di vita dei nostri artigiani”. L’intera edizione potrà essere seguita in diretta sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it, che ospiterà anche una sezione legata agli show room virtuali.