A Natale luminarie sì o no? FdI e "Solo qualche ora al giorno, sacrificio da fare"

Continua il dibattito sull'opportunità o meno di accendere le luminarie natalizie, a fronte del rincaro dell'energia: "Le accenderemo solo qualche ora al giorno", ha detto il consigliere comunale Felice Caracciolo di Fratelli d'Italia oggi in Question time. "Mi risulta che le associazioni dei commercianti vogliono che vengano accese come gli altri anni, ma si devono rendere conto anche loro che viviamo in momento di assoluto disagio e anche loro devono considerare che ci saranno dei sacrifici da fare, anche in termini di illuminazioni".Lo riferisce l l'agenzia Dire.

Per Caracciolo, il minor tempo di accensione si tradurrebbe in "aiuto alle famiglie bisognose, io penso sia il caso di farlo. Per un Comune retto da una sinistra che si dice vicina alle categorie bisognose, sarebbe il minimo. Il sindaco Matteo Lepore dice che non ce n'è bisogno? Beato lui". Il capogruppo di Fdi, Francesco Sassone, lamenta la mancata risposta da parte di Li Calzi sulla decisione da parte di Hera di chiedere il rimborso della tassa sugli extraprofitti (guadagni extra a fronte dell'aumento del costo dell'energia - ndr) di fronte alla richiesta di un parere da parte della Giunta, "non mi sembra ci sia stato neanche un accenno da parte dell'amministrazione. Di solito si dice: chi tace, acconsente".

Il sindaco Matteo Lepore aveva detto di essere disponibile "a parlare con tutti quelli che in modo costruttivo vogliono affrontare la questione del caro-energia. Hera in questo momento con il Comune sta lavorando alle rateizziazioni per un numero importante di utenti, più di 220.000. È un carico finanziario importante per la società, stiamo cercando di seguire la situazione passo passo", ricorda Lepore. "Hera a differenza di altre società, ha pagato quello che c'era da pagare sugli extra-profitti, quindi il mostro è un territorio responsabile e lavoreremo con il governo e la Regione per fare ancora di più".

L'assessora: "Non c'è bisogno"

L'assessora al Bilancio, Roberta Li Calzi, conferma che almeno per ora non c'è l'intenzione di tagliare sulla pubblica illuminazione e sulle luminarie: "Per il momento non si ravvede, alle condizioni attuali e quindi alle tariffe attuali, che pure sappiamo essere alte, la necessità di mettere in atto azioni di questo tipo". Quindi Bologna per il momento "non ha bisogno di spegnere le luci per chiudere il bilancio, perchè l'aver investito bene sulla tecnologia a led e sull'efficientamento degli immobili sta consentendo di affrontare questa fase molto complessa senza dover tagliare i servizi".

"Anche se abbiamo i soldi perchè risparmiamo con la metodologia led, bisognerebbe fare una valutazione per pensare di ridurre il periodo di illuminazione così da risparmiare ulteriormente", dichiara Gian Marco De Biase (Bologna ci piace), ribadendo la proposta di spegnerle a partire "dalla mezzanotte".

Dalla Lega, la capogruppo Francesca Scavano sollecita Palazzo D'Accursio ad affrontare il tema energia "in maniera più approfondita, con un confronto che coinvolga anche le altre realtà cittadine e veda come capofila l'amministrazione".

L'illuminazione pubblica del Comune

Li Calzi ha spiegato che l'impianto di illuminazione pubblica del Comune "è composto da 50.200 centri luminosi, 36.200 dei quali sono con tecnologia led. Per i restanti 14.000 sono in corso lavori che porteranno entro il 2023 a completare la trasformazione a led. Questa attività ha comportato e comporterà una riduzione del 50% sui costi energetici sostenuti dal Comune prima dell'intera trasformazione".