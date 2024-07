Nomisma: Boom di affitti a Bologna, +7,3% su base annua

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

A Bologna trovare una casa da comprare o affittare è sempre più difficile. È quanto emerge dal secondo Osservatorio sul Mercato Immobiliare 2024 di Nomisma. “Nella prima parte del 2024, il mercato immobiliare residenziale di Bologna ha registrato un lieve rimbalzo - si legge nel rapporto - rispetto a quanto osservato al termine del 2023. Ad aver contribuito maggiormente a tale andamento è la dinamica positiva dei prezzi, quella delle compravendite e l’intensità della domanda”.

Comparto residenziale

Nel corso del primo trimestre del 2024, il numero di compravendite residenziali a Bologna si è ridotto del 2,8% rispetto al primo trimestre del 2023.Gli operatori intervistati da Nomisma prevedono una domanda interessata alla compravendita stabile e un recupero delle compravendite atteso entro fine anno. La dipendenza delle famiglie dai mutui resta elevata, tanto che il 76% delle compravendite è sostenuto da un finanziamento. Tale tendenza ha spinto le famiglie sempre più verso il mercato della locazione con circa il 54% della domanda orientato all’affitto e la quota residuale interessata all’acquisto in proprietà.

Nonostante il riassetto del mercato, i valori di compravendita delle abitazioni usate sono nuovamente aumentati dell’1,4% sul semestre e del 2,0% su base annuale. Anche per le abitazioni nuove la dinamica resta positiva e i prezzi sono aumentati del 2,0% sul semestre e dell’1,6% sull’anno. Il costante aumento dei prezzi non ha ridotto lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo che, al contrario, continua a crescere raggiugendo il 9% per le abitazioni usate e resta stabile al 4,5% per un’abitazione nuova.

Il passaggio di gran parte della domanda dall’acquisto alla locazione spinge ulteriormente al rialzo i canoni che aumentano del 2,2% nel semestre e del 7,3% su base annuale. I rendimenti medi lordi annui sfiorano ormai il 5,0%, un valore che a Bologna non si raggiungeva dalla fine degli anni Novanta, con tempi di locazione pressoché nulli, sia che si tratti di abitazioni usate o nuove.

Difficile affittare, proibitivo comprare. Come sta cambiando il mercato immobiliare

Comparto non residenziale

Nei primi sei mesi del 2024 il comparto direzionale bolognese ha fatto registrare un rallentamento rispetto agli anni precedenti con una domanda in contrazione e un’offerta in aumento, sia per il segmento della compravendita che per quello della locazione. Nonostante tale assestamento, i prezzi medi di compravendita sono aumentati dell’1,6% nel semestre e tale variazione ha pressoché azzerato la variazione su base annuale (0,1%). Lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo è aumentato dall’11,5% al 12,5%, segnale di un irrigidimento dell’offerta nonostante gli andamenti dei valori. I tempi medi di vendita risultano stabili e pari a 8,5 mesi. Sul fronte della locazione, i canoni degli uffici sono aumentati dell’1,4% sul semestre e del 2,0% su base annuale. I tempi medi di locazione di un ufficio sono tornati a ridursi passando dai 6,5 mesi in media ai 6 mesi. Infine, la redditività lorda da locazione si è assestata al 4,6%, in lieve contrazione rispetto al secondo semestre 2023.

Il settore dei negozi

Il mercato dei negozi a Bologna ha registrato nel corso dei primi sei mesi dell’anno un ulteriore calo della domanda sia in acquisto che in locazione, con conseguente riduzione degli scambi in entrambi i segmenti. I valori di compravendita sono aumentati leggermente (+0,8% semestrale) andando a compensare la variazione negativa del semestre precedente e, ciononostante, la variazione su base annuale è risultata negativa (-0,4%). Nonostante tale riduzione, lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo è aumentato dall’11,0% al 13,0%, mentre i tempi medi di vendita sono rimasti invariati e pari a 8,5 mesi.Per quanto riguarda il mercato della locazione, i canoni sono aumentati dell’1,0% nel semestre e del 2,4% su base annuale.

Previsioni settore residenziale

Nel corso dei prossimi mesi, gli operatori intervistati prevedono un’ulteriore lieve flessione del numero di compravendite a fronte di una stabilità dei prezzi. Sul fronte della locazione, invece, il numero di contratti tenderà ad aumentare (nonostante il limite dell’offerta) e i canoni dovrebbero proseguire nella loro crescita.