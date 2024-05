104 cantieri, +800 posti letto e il trasferimento di sede di alcune Facoltà: ecco il piano edilizio di Alma Mater

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

L'università che cambia. L'Alma Mater ci mette 385 milioni di euro per realizzare entro prossimi tre anni oltre 100 opere, compresi nuovi studentati che garantiranno da qui al 2026 altri 800 posti letto. Questo e molto altro (fra sostenibilità e razionalizzazioni) emerge dal "Piano Edilizio" presentato oggi dal rettore Giovanni Molari e dal delegato per l'edilizia dell'Università di Bologna Gian Luca Morini. Fra le principali linee di investimento c'è il completamento dell'ambizioso progetto di trasferimento in nuove sedi dei dipartimenti di area STEM (Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica) e quelli medici adesso presenti in cittadella universitaria, che hanno l'esigenza di avere a disposizione laboratori e spazi all'avanguardia. Sul fronte degli studentati, la notizia è quella di sei progetti: Lazzaretto, Battiferro, il Nuovo Baricentro e il recupero del Santuario San Giuseppe Sposo.

Opere nuove e manutenzioni, come verranno utilizzati i fondi

"Finanziamenti nazionali e regionali, PNNR, ma anche finanziamenti derivanti da tante risorse del nostro ateneo": ha precisato il rettore, spiegando da dove provengono le risorse, che hanno potuto contare anche su sponsorizzazioni private. Sicuramente ci sarà un forte investimento sulla manutenzione mentre il nostro piano energetico va avanti, constatando che e già quest'anno abbiamo potuto raccogliere i primi frutti in termini di risparmio". Il finanziamento di circa 400 mila euro permetterà di portare a compimento opere importanti e attese da anni, come la Torre Biomedica al Policlinico di Sant’Orsola (vedi foto sotto), gli spazi nel complesso del Navile destinati al Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie, il nuovo insediamento del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali al Lazzaretto, fino alla nuova sede del Dipartimento di Psicologia a Cesena. Si punterà inoltre alla riqualificazione e all’efficientamento energetico del patrimonio esistente: dal restauro delle facciate e dei portici di via Zamboni alla ristrutturazione e recupero delle sedi storiche dei dipartimenti di Chimica, che verrà messa nella disponibilità dell’Amministrazione centrale dell’Ateneo, e di Chimica industriale in Viale Risorgimento, dove si insedierà il Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria (DISI).

A margine della presentazione del piano edilizio, il rettore Giovanni Molari, ha parlato anche del "fermento" che in questo periodo stanno attraversando le università di tante città del mondo, compresa la nostra con l'accampamento pro Palestina in Piazza Scaravilli: "Il dialogo è sempre aperto, ma dispiace che i toni a volte superino la soglia di tolleranza. Dispiace anche aver dovuto spostare l'evento programmato e autorizzato (Campus by Night ndr) a causa dell'occupazione dello stesso spazio: era fra l'altro una manifestazione a beneficio di tutta la comunità studentesca".