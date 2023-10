Nuovo Amarok: l'intelligenza inarrestabile arriva a Bologna

Qualche giorno fa si è svolta la presentazione ufficiale del Nuovo Volkswagen Amarok per le provincie di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

Per la presentazione è stato scelto un contesto diverso dal solito, ovvero una pista per addestramento veicoli 4x4 a Modena dove a differenza della classica presentazione da showroom, i clienti invitati hanno avuto la possibilità e il piacere di testare in prima persona le doti di questo fantastico Pickup di Volkswagen Veicoli Commerciali.

L'evento

Durante l'esclusivo evento a cura di CSA Centro Servizi Autocarri Srl, ben quattro i veicoli che hanno girato senza sosta per garantire a tutti un'esperienza di guida in prima persona coinvolgente e sicura, affiancati dagli istruttori dell' A.S.D. CHERRY CLUB 4X4. Tutti i partecipanti sono scesi dal giro di test emozionati e felici, consapevoli che alla guida di un veicolo del genere tutti possono far emergere doti fuoristradiste. Gli Amarok in prova avevano diverse motorizzazioni e allestimenti, ovvero il modello Amarok Life 2.0 TDI 151 kW 4MOTION, Amarok Style 3.0 TDI 177 kW 4MOTION, e il modello di punta Amarok Aventura 3.0 TDI 177 kW 4MOTION, tutti con cambio automatico.

Durante le prove, a completare il clima emozionante e fortemente "Rock", si è esibita la famosa band locale Jackie Rose di Carpi, che ha proposto un programma musicale elettrizzante. Diversi video dell'evento sono disponibili sul canale YouTube di CSA, per rivivere a pieno i momenti principali della giornata.

Amarok disponibili presso tutte le sedi di CSA

Da oggi gli Amarok sono disponibili presso tutte le sedi di CSA non solo per una visione statica ma anche per essere provati; infatti, solo alla guida di un Pickup di questo livello si possono capire gli importanti accorgimenti tecnici introdotti da Volkswagen sia in termini di comfort che in termini di sicurezza.

Non resta quindi che visitare una delle sedi CSA e provare l'emozione di guida di un Amarok:

Amarok Aventura 3.0 TDI 177 kW 4MOTION auto | Diesel | Consumo: 10,10 l/100km ? ed Emissioni: 264 g/km ?

Amarok Style 2.0 TDI 151 kW 4MOTION auto | Diesel | Consumo: 8,80 l/100km ? ed Emissioni: 229 g/km ?

Amarok Life 2.0 TDI 151 kW 4MOTION auto | Diesel | Consumo: 8,60 l/100km ? ed Emissioni: 227 g/km

Ulteriori dati tecnici all'interno del sito dedicato.

Nuovo Amarok Life 2.0 TDI 151 kW 4MOTION

E non è finita qui: il Nuovo Amarok Life 2.0 TDI 151 kW 4MOTION può essere tuo con la soluzione noleggio a partire da 590 euro al mese, in 36 rate e anticipo di 10.000 euro con 75.000 Km, garanzia di serie 5 anni o 150.000 Km. Per richiedere un preventivo personalizzato clicca qui.

Per prendere visione dei valori di consumo di carburante e di emissioni di CO? si invita ad utilizzare il configuratore di prodotto presente all'interno del sito al seguente link.

Nota legale: Nuovo Amarok Life 2.0 TDI 151 kW 205 CV. Esempio di offerta valida sino al 31.10.2023, salvo variazioni di listino. Il canone comprende:

Anticipo di 10.000 euro. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Noleggio di 36 mesi e 75.000 km totali, salvo approvazione Volkswagen Leasing GmbH.

Insomma, cosa aspetti? Per scoprire tutte le offerte clicca qui. Per richiedere un preventivo vai sul sito https://www.csavic.it/preventivo/.