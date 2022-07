"Offerte di lavoro stabile. La figura più originale? Il macellaio gourmet in Emilia Romagna! "

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Eurointerim, Agenzia per il Lavoro, offre 1500 opportunità di lavoro, di cui 1000 di lavoro stabile in varie regioni italiane, sia a tempo indeterminato, che a tempo determinato a scopo assuntivo.

Si seleziona personale in ambito Produzione anche a turni: personale per assemblaggio (settore orafo, metalmeccanico, tessile, conciario, vetro), operatori addetti alla conduzione di macchinari automatizzati, robot, operai addetti allo stampaggio (settore plastico, metalmeccanico), macchinisti per il settore tessile e pelletteria, operai alimentari per mansioni di cernita, operai conciari, fresatori, rettificatori, carrozzieri.

Tra le figure più richieste quelle della Logistica: magazzinieri, carrellisti, autisti, operatori picking, addetti packing, impiegati spedizioni, operatori doganali. Richiestissime le figure Contabili e quelle specializzate nell’elaborazione delle Paghe per Studi professionali e Aziende. Si ricercano inoltre per l’area Acquisti: Buyer, Quality Expediter, Responsabili Acquisti, addetti Acquisti junior. Il settore Edile e quello del Legno offrono interessanti opportunità per falegnami, montatori arredi, carpentieri, lattonieri, verniciatori, levigatori, elettricisti, manutentori impianti sia in sede fissa che disponibili agli spostamenti.

La figura più originale? Il macellaio gourmet in Emilia Romagna! Il requisito più richiesto? La motivazione! Trasversalmente in tutte le aree viene manifestata da parte delle aziende grande apertura verso coloro che dimostrano la volontà di mettersi in gioco, imparare una professione e accrescere le proprie conoscenze. Le aziende richiedono sempre di più le Competenze trasversali (Soft skills), quelle legate alle qualità personali, ai valori e aspirazioni, e dimostrano grande disponibilità a trasmettere le competenze tecniche direttamente sul campo.