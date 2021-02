Piano da 136 assunzioni in Città metropolitana: “Dopo anni di contrazione del personale, l’Ente torna a crescere"

90 assunzioni a tempo indeterminato (a fronte di 56 cessazioni) e 46 contratti a tempo determinato. Sono questi i numeri del Piano dei fabbisogni di personale 2021/2023 di Palazzo Malvezzi approvato nei giorni scorsi con atto del sindaco metropolitano Virginio Merola.

In totale dunque- dettagliano da Palazzo Malvezzi - verranno effettuate 136 assunzioni nell'arco del triennio. 'Infornata' che segue quella del triennio 2018-2020, durante il quale erano state infatti effettuate 79 assunzioni a tempo indeterminato e 15 contratti di formazione lavoro per un totale di 94 assunzioni (a fronte di 80 cessazioni).

“I numeri del piano assunzioni 2021/2023 sono importanti – è il commento di Giampiero Veronesi, consigliere metropolitano delegato al Personale –. Dopo anni di contrazione del personale, in questo mandato l’Ente è tornato fortemente a crescere. Un investimento necessario per poter seguire i tanti progetti avviati sul territorio in questi anni”.