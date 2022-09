Il Comune di Bologna cerca un nuovo comunicatore per lo staff del sindaco: c'è il bando

Il Comune di Bologna ha bandito un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo comunicatore, da aggiungere all'attuale squadra del primo cittadino. Si aggiunge così un'altra sedia alla scrivania dello staff del sindaco di Bologna, Matteo Lepore. Palazzo D'Accursio ha infatti bandito un avviso pubblico per la ricerca di un nuovo comunicatore, da aggiungere all'attuale squadra del primo cittadino. Si tratta di un contratto di lavoro a tempo determinato, fino a fine mandato (30 giugno 2026), con uno stipendio annuale da 38.418 euro.

Il nuovo comunicatore, si legge nel bando, dovrà supportare Lepore "sui temi della mobilità sostenibile, infrastrutture, vivibilità e cura dello spazio pubblico, valorizzazione dei beni culturali e Portici Unesco, aree verdi e parchi urbani", collaborando con il portavoce del sindaco "nella definizione dei contenuti informativi e comunicativi".

In particolare, dovrà tra l'altro "elaborare dossier, rapporti, testi", occuparsi dei social network, realizzare piani di comunicazione e presentazioni "sulle tematiche della mobilità e dello sviluppo delle infrastrutture", progettare e realizzare iniziative per il dialogo all'interno del Comune e verso l'esterno, anche con i portatori di interesse e la stampa. C'è tempo fino al 22 settembre per candidarsi: bisogna essere laureati e avere almeno tre anni di esperienza nel campo della comunicazione pubblica. I curricula saranno vagliati e quelli ritenuti più adeguati saranno invitati per un colloquio con una commissione ad hoc.

Qui l'avviso del bando pubblico completo di tutti i requisiti necessari per candidarsi:

Avviso Staff Sindaco