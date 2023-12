Cercasi 1600 lavoratori: opportunità di lavoro per Natale e per il nuovo anno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Con il Natale alle porte e i regali da mettere sotto l'albero, sono partite con slancio le ricerche di personale da parte di Eurointerim. Dall’ambito Vendite alla Logistica (smistamento nei magazzini, consegne, trasporti) nonché al Media marketing (gestione campagne di comunicazione e commercio on line), il vortice delle richieste di personale alimentato dal Natale sta correndo. In tutto, le opportunità da cogliere sono 1600. Nel settore GDO e Retail sono quasi 500 le offerte per cassieri, addetti vendita, commessi, preparatori ordini, capi reparto e direttori di punto vendita. La Logistica offre circa 200 opportunità a chi ricerca la professione di magazziniere, consegnatario, autista, carrellista e addetto picking. In ambito Automotive con l’arrivo della stagione fredda aumenta la ricerca di gommisti, carrozzieri, preparatori auto, installatori vetri, addetti service. Sempre ricercati in ambito produttivo meccanico figure esperte, ma anche junior da formare, come tornitori, fresatori cnc, programmatori PLC. Il settore Moda e Sport, con la produzione di calzature di lusso e sportive, richiede profili di operai addetti lavorazione pelli, finissaggio, orlatura, assemblaggio scarponi, stampaggio suole, lavorazione tacchi in provincia di Treviso e Venezia. Nel vicentino gli operai addetti alle lavorazioni orafe e tessili. Nella Ristorazione i profili ricercati di più sono camerieri, cuochi e addetti mensa. Nel settore Sanitario si cercano profili professionali con competenze specifiche di Segreteria/Front-Office, nonché profili specializzati come OSS, Assistenti alla poltrona. Corpose le opportunità nel settore Gomma Plastica: addetti estrusione/stampaggio a iniezione, turnisti, generici addetti alla cernita ma anche capi turno, controllo qualità, tecnologi dei materiali, attrezzisti stampi, progettisti e manutentori di stampi. Il settore richiede anche Area Manager Estero Asia e Africa, Ingegneri dei Materiali, Quality Engineer, Responsabili sicurezza. In Area Engineering un centinaio di profili sono ricercati tra disegnatori, progettisti meccanici ed elettrici, ingegneri meccanici, elettrici, elettronici. Project Manager, Planner e Buyer con profilo. Numerosi anche i profili di specializzati nell’industria tessile tra laboratorio tintoria, prototipisti, cucitrici, controllo qualità, stiratrici. Le formule contrattuali proposte? Le opportunità a tempo determinato a scopo assunzione sono 700, più di 400 quelle a tempo indeterminato. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale.