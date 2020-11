Il Comune di Bologna torna ad assumere: è uscito il bando per 23 posti nei servizi culturali

Il Comune di Bologna assume personale e lo fa con il bando di concorso per 23 posti dedicati ai servizi culturali.

Le mansioni andranno dal tecnico e amministrativo/contabile alla gestione dei servizi culturali all'orientamento e consulenza agli utenti nell'uso dei servizi culturali, catalogazione dei beni, programmazione dei progetti culturali, front-office nelle biblioteche, gestione e sviluppo delle collezioni sia in ambito bibliotecario che museale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono sempre stato convinto che una buona Amministrazione debba partire dall'investimento sul personale, l'ingresso di nuove leve e la loro formazione. In questo momento, offrire opportunità di lavoro a chi se le merita è un segnale prezioso. A Bologna possiamo e dobbiamo farlo. Così si migliorano i servizi al cittadino - ha scritto l'assessore alla cultura Matteo Lepore - appena sono diventato Assessore alla Cultura, tre anni fa, questo fu uno dei miei primi impegni. Con il bando pubblicato formeremo una graduatoria che in due anni ci permetterrà di arrivare a un totale di 44 assunzioni: bibliotecari, addetti ai servizi culturali, personale amministrativo. Ai candidati e alle candidate voglio augurare successo, avanzare una richiesta e offrire un consiglio: dovrete sentire su voi una grande responsabilità, perchè entrando a fare parte della casa comunale avrete l'onore di lavorare per la nostra bella comunità. A voi, tutti si affideranno. Ma ricordate, siamo qui per servire e non per comandare. Siamo qui per aiutare e non per discriminare. Dedicate a ogni persona l'intelligenza del vostro cuore, aiutate gli ultimi, accompagnate i fragili. Avanti dunque, ora cerchiamo persone che abbiano competenze e passione. Perchè la cultura è la speranza di Bologna".

Allegati