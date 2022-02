Concorsi Città metropolitana per task force PNRR, scadenza prorogata

È stato prorogato al 15 marzo il termine per presentare le domande ai due bandi di concorso pubblicati dalla Città metropolitana per l’assunzione di figure tecniche e amministrative che dovranno occuparsi di gestire i finanziamenti PNRR destinati alla Città metropolitana di Bologna e ai suoi 55 Comuni.

Le graduatorie saranno utilizzate per altre opportunità di assunzione di personale esperto con l’obiettivo di costituire una vera e propria task force di personale specializzato a disposizione dei Comuni e delle Unioni del territorio bolognese per l’attuazione del PNRR.

I due bandi di concorso prevedono l’assunzione di tre persone esperte con un contratto di 24 mesi, prorogabili eventualmente fino al 2026: un posto da giuristi aperto anche a tutte le lauree dell’area sociale; due posti per figure tecniche esperte in pianificazione, mobilità sostenibile e riqualificazione urbana, aperto a lauree in Ingegneria, Architettura, Urbanistica e a tutte le lauree scientifiche.

Questi due bandi per ora partono per dare risposta ai primi finanziamenti PNRR, e cioè i fondi da 45 milioni di euro del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare-PINQuA, ma le stesse graduatorie saranno utilizzate per la gestione di altri fondi che sicuramente arriveranno come quelli dei piani integrati, già assegnati alla città metropolitana per 157 milioni di euro.