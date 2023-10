Emirates assume: arrivano a Bologna i nuovi “recruiting days”

La compagnia aerea internazionale Emirates arriva a Bologna con un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento è fissato per il 22 ottobre, alle ore 9:00, presso l’ Hotel NH Bologna De La Gare in Piazza XX Settembre, 2. E per chi non dovesse riuscire a partecipare, ci sarà l’occasione per candidarsi il mese successivo: la compagnia aerea, infatti, tornerà in città anche il 5 novembre.

"Questi appuntamenti rientrano nei piani della compagnia aerea di continuare a investire sul personale - spiega Emirates - Un percorso, iniziato nel 2022, che ha portato Emirates a ospitare eventi di selezione in 340 città in 6 continenti – con l’obiettivo di rispecchiare realmente la diversità del suo team di bordo e delle destinazioni che serve. Tutti questi appuntamenti hanno permesso a Emirates di raggiungere un importante traguardo: superare le 20.000 persone che fanno parte del personale di bordo della compagnia aerea."

Le figure ricercate e come candidarsi

La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile. Essendo la sicurezza una delle massime priorità di Emirates, il candidato ideale dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai.

I candidati possono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link. I candidati dovranno essere pronti a trascorrere l'intera giornata sul posto.