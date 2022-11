Emirates, a Bologna open day dedicato alla ricerca di personale di bordo

Dopo Ryanair anche la compagnia aerea internazionale Emirates lancia un open day dedicato alla ricerca di nuovo personale di bordo. L’appuntamento sarà il 23 novembre presso l’Aemilia Hotel in Via G. Zaccherini Alvisi, 16.

Emirates cerca personale di bordo da inserire nel suo team multinazionale, dopo il grande ritorno della domanda di viaggi e l’aumento delle operazioni attraverso la sua vasta rete di destinazioni.

Quali le figure ricercate

La compagnia aerea con sede a Dubai è alla ricerca di persone che abbiano la "passione per un’hospitality improntata alla semplicità, ma allo stesso tempo personalizzata e impeccabile, per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile". "Essendo la sicurezza una delle priorità di Emirates, il candidato ideale - fa sapere la compagnia - dovrà essere in grado di prendere il controllo quando si tratta di gestire i servizi degli aerei e le procedure di sicurezza. Tutto l'equipaggio di Emirates riceverà una formazione di primo livello presso la struttura all'avanguardia della compagnia aerea a Dubai".

I candidati possono inviare una candidatura on-line con un curriculum vitae aggiornato in inglese e una fotografia recente. Ulteriori informazioni sui requisiti per il processo di selezione sono disponibili a questo link.