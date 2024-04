Eurointerim cerca lavoratori 1800 opportunità di lavoro in diversi settori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Eurointerim, Agenzia per il Lavoro, offre 1800 opportunità lavorative in tutta Italia, di cui 700 a tempo determinato a scopo assuntivo e 450 a tempo indeterminato. Quasi il 60% delle offerte lavorative è distribuito tra Area Produzione e Logistica. Nello specifico, nell’Industria, ricercatissime le figure professionali di magazzinieri (carrellisti, consegnatari, addetti picking e autisti, impiegati logistici, responsabili di magazzino); operai (turnisti, manutentori elettromeccanici, assemblatori, cablatori/elettricisti, stampatori materie plastiche, collaudatori trasfertisti, conduttori di macchinari automatizzati, carpentieri metallici, saldatori, assemblatori occhiali/calzature tecniche, gruisti, operai chimici, verniciatori, fuochisti). In Agricoltura richiesti cantinieri, trattoristi, conduttori macchine agricole/motoristi, addetti al mantenimento dei vigneti, cernita/confezionamento e giardinieri. Permane un forte interesse per le professioni artigiane e tradizionali. Dall’alimentare al tessile, passando per l'edilizia e l'oreficeria, diverse figure professionali vedono una crescente domanda in tutte le regioni d'Italia: pasticceri, panificatori, macellai, orafi, addetti lavorazione pelli/calzature, cucitori tessili, elettricisti, idraulici, meccanici, serramentisti. In Edilizia vi è grande offerta per manovali, muratori, geometri di cantiere. Il settore Amministrativo Finanziario è in crescita, con la ricerca di quasi 200 professionalità, dalle figure esperte come payroll, contabili, commercialisti e controller, ai giovani neodiplomati o neolaureati desiderosi di intraprendere un percorso formativo e professionale in questo campo, le opportunità non mancano. L’area Tecnica/Progettazione si conferma una delle più dinamiche, quasi 150 le ricerche di progettisti, ingegneri, geometri, disegnatori 2D/3D, capo cantiere, process engineer, progettisti di prodotto, pianificazione della produzione, project manager, responsabile ufficio tecnico, capo commessa, supply chain. L’Area Commerciale/Marketing ricerca oltre 100 profili tra back office commerciale, sales account, tecnico commerciale, customer service, digital marketing, grafici web. Nella GDO: banconieri gastronomia, ortofrutta, macelleria, cassieri, scaffalisti. L’area Risorse Umane è in pieno fermento, si assiste a un potenziamento degli uffici HR con ricerche di professionalità a tutti i livelli. Si registrano almeno 50 opportunità per HR director, HR specialist, HR generalist, HR business partner, talent acquisition, recruiter. In area Purchasing si registra una forte necessità di figure professionali dedicate ai processi di approvvigionamento e alle strategie di acquisto. Circa 40 le opportunità che variano dall’addetto/a inserimento ordini di acquisto al category buyer e responsabile ufficio acquisti, prevalentemente con l’utilizzo della lingua inglese. L’area ICT non si ferma mai! Aziende di ogni settore, dai servizi al manifatturiero, esprimono grande necessità di figure quali di programmatori, sistemisti, help desk, programmatori PLC, sviluppatori back end e front end e web developer. “Le aziende chiedono a Eurointerim sempre di più personale qualificato e non, per questo sono previste nuove aperture in Italia e all’estero. – dichiara Luigi Sposato Presidente di Eurointerim Agenzia per il Lavoro - Andiamo fieri di essere stati la prima Agenzia per il Lavoro ad essere nell’albo delle Imprese virtuose con Rating di Legalità, che offrono cioè garanzie di trasparenza e correttezza nell’attività d’impresa”. Tutte le offerte sono costantemente aggiornate sul sito www.eurointerim.it La ricerca può essere fatta per Area Funzionale e Provincia oppure per Filiale.