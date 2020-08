Magneti Marelli cerca personale: tutte le posizioni aperte in Italia e all'estero

Magneti Marelli, gruppo multinazionale nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli, cerca nuove risorse da inserire negli organici di Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte.

Di seguito sono elencate le diverse offerte di lavoro e stage, gli annunci relativi alle altre sedi in Italia e all'estero sono presenti all'interno della sezione Job Search del sito della multinazionale.

Assunzioni Magneti Marelli: le posizioni aperte

Come è possibile leggere nella sezione Lavora con noi del sito della multinazionale, le posizioni aperte in Italia al momento sono 30:

Bologna (2)

Corbetta (17)

Sulmona (1)

Torino (2)

Venaria Reale (7)

I ruoli sono di diverso genere, in base anche alla sede per cui si desidera inviare la propria candidatura. I candidati devono possedere un inglese fluente e competenze informatiche. Si cercano diplomati in ambito tecnico e laureati in varie discipline che verranno inserite nei vari settori dell'azienda.

In particolare i candidati potranno essere inseriti nei seguenti settori:

After sales;

Business Management;

Communication and External Relations;

Finance;

Human Resources;

Information and Communication Technology;

International Audit;

Legal;

Manufacturing;

Product Development;

Purchasing;

Quality;

Sales and Marketing;

Security Safety and Facilities;

Supply Chain and Logistics

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori dettagli è consigliabile visitare il sito di Magneti Marelli. Nella sezione dedicata alle offerte di lavoro è possibile visionare anche le proposte per le sedi estere dell'azienda, situate in Argentina, Cina, Germania, Francia, Polonia, Romania e Stati Uniti.