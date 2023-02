La multinazionale Ntt Data apre a Bologna: "Obiettivo 400 dipendenti, 70 assunzioni già quest’anno"

NTT DATA, multinazionale giapponese impegnata nel settore della consulenza e dei servizi IT, apre nuovi uffici a Bologna e annuncia uno sfidante obiettivo assunzioni. Vale a dire, per il 2025 raggiungere i 400 dipendenti, 70 quelli stimati già entro l’anno 2023.

Il nuovo polo, che sorge nel cuore della Data Valley e della Motor Valley, e vicino ad alcuni dei principali partner industriali di NTT DATA, avrà una connotazione principalmente negli ambiti Dati, Digital e Innovazione, calati nei mercati del Manufacturing, Financial Services, dell’Automazione Industriale e dell’Agrifood. Data scientist, Business Consultant ed esperti di processi gestionali tra i profili richiesti. “Con l’apertura dei nuovi uffici a Bologna, sulla scia di quanto già fatto in altre città italiane, stiamo implementando concretamente l’ambizioso piano di espansione e assunzioni che abbiamo annunciato lo scorso anno: 5000 nuove risorse entro il 2025” - ha commentato Luca Isetta, Chief Operating Officer di NTT DATA Italia. – “Bologna è oggi un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica del Paese e città chiave per il rafforzamento della nostra rete sul territorio nazionale. Insieme a professionisti e giovani talenti, abilitatori dell’innovazione, siamo certi di poter contribuire attivamente al processo di digitalizzazione del Paese”.

1500 assunzioni annunciate su tutto il territorio nazionale

L’apertura degli uffici a Bologna conferma la centralità dell’Italia per la multinazionale giapponese e rientra all’interno del piano di sviluppo da 200 milioni previsto per il 2025. I nuovi uffici di Bologna fanno seguito alle aperture a Bari e Salerno e all’annuncio di complessive 1500 assunzioni su tutto il territorio nazionale.

“Condividere progetti, programmi e iniziative di innovazione con gli atenei locali è parte fondante della visione e della filosofia di NTT DATA” – ha commentato Luigi Cardani, Head of Digital Strategy & Technology di NTT DATA Italia. – “Lavoro e formazione per noi sono strettamente intrecciati, ed è per questo che coltiviamo con attenzione i rapporti con le università, gli enti di ricerca e le start-up in tutto il territorio nazionale, specialmente nelle aree dove ci affacciamo per la prima volta. I giovani talenti, d’altra parte, sono da sempre al centro della nostra strategia e li consideriamo come il motore dell’innovazione”.