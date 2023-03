McDonald’s cerca 30 persone a Casalecchio di Reno

McDonald’s cerca 30 nuovi candidati per i suoi locali di Casalecchio di Reno (in via Antonio de Curtis, in via Porrettana presso AdS Casalecchio di Reno e in via Marilyn Monroe presso il centro commerciale Casalecchio Mall).

Le persone selezionate verranno inserite in un percorso di formazione propedeutico alle mansioni che svolgeranno, con contratti part-time e inquadrate secondo il contratto nazionale del turismo. La retribuzione è quella prevista dallo stesso contratto, parametrata al numero di ore lavorative settimanali.

Martedì 14 marzo, l’azienda ha organizzato una giornata di selezioni e colloqui presso il McDonald’s di via Antonio de Curtis 9/4 a Casalecchio di Reno, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

“Voglia di mettersi in gioco, capacità di lavorare in squadra e a contatto con i clienti, rappresentano alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti”, spiega in una nota McDonald’s.

Per partecipare, è necessario inviare la propria candidatura direttamente sul sito, attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. I candidati che non riusciranno a partecipare alla giornata di selezioni e colloqui prevista il 14 marzo e che saranno ritenuti idonei, verranno contattati per un colloquio individuale.