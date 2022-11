Maxi piano assunzioni. L'azienda Amadori cerca 700 persone

Amadori lancia una maxi-campagna di assunzioni in tutta Italia. L'azienda forlivese cerca 700 persone, dalla produzione al marketing, da inserire nei propri stabilimenti in Romagna, in particolare Cesena e Santa Sofia, e per i siti in Abruzzo, a Mosciano Sant'Angelo e per le altre sedi sparse nel Paese.

La ricerca, riporta l'agenzia Dire, riguarda figure ad ogni livello professionale: dagli addetti alla produzione ai magazzinieri, da figure tecniche e ingegneristiche legate alla manutenzione a diversi ruoli tecnico-amministrativi, oltre a figure in ambito risorse umane, marketing, It e commerciale. Per facilitare il processo di selezione, Amadori ha riprogettato tutta la sezione 'Lavora con Noi' del proprio sito.

La sezione è completata da una serie di informazioni integrative e interviste ai dipendenti, che mirano a raccontare nel dettaglio la diversificata offerta professionale che Amadori propone lungo tutta la sua filiera integrata.

"Il gruppo Amadori dà lavoro oggi a quasi 9.500 persone, di cui 51% donne e il 49% uomini, in rappresentanza di oltre 80 nazionalità differenti: una comunità varia e integrata, che rappresenta la nostra forza ed esprime al meglio i valori aziendali", ricorda Flavio Amadori, presidente di Amadori. "Investiamo da anni nella formazione professionale, attraverso la nostra Amadori Academy che, nel solo 2021, ha erogato oltre 54 mila ore di formazione ad ogni livello. Continueremo a investire in questo ambito strategico per tutti i dipendenti. Il nostro obiettivo è crescere insieme alle nostre persone", assicura.