Cercasi Giornalista professionista / pubblicista

Per la nostra edizione, BolognaToday, cerchiamo giornalisti professionisti e pubblicisti da inserire nel team redazionale.

Vorremmo incontrare candidati che abbiano fatto della loro passione il loro lavoro, con esperienza pregressa in cronaca locale - preferibilmente nel giornalismo online – che portino il loro contributo in termini di notizie, interviste, foto, servizi di informazione locale, video.

Verranno valutati esclusivamente i cv accompagnati da una lettera di presentazione e anche da link di articoli già realizzati o servizi reperibili in rete (oppure allegati in PDF) relativi alle esperienze pregresse.

Costituirà titolo preferenziale l’iscrizione ad Albo pubblicisti e/o giornalisti professionisti ed essere in possesso di P.IVA. Buone competenze fotografiche e di produzione video costituiranno un plus gradito.

Il nostro candidato ideale

Per la natura dinamica della posizione ricercata, è necessaria la disponibilità a muoversi nella zona di Bologna, così come è importante la residenza a Bologna e zone limitrofe e la conoscenza del territorio di riferimento.

Se credi di avere i requisiti adatti e vuoi entrare a far parte della nostra famiglia, inviaci un cv con tutte le esperienze avute in ambito editoriale, indicando il tipo di collaborazione svolta, la durata e la testata giornalistica all'indirizzo jobpress@citynews.it inserendo nell'oggetto: "RIF: GIORNALISTA PROFESSIONISTA/ PUBBLICISTA BOLOGNATODAY"

E’ necessario inoltre indicare la tipologia di servizi o contenuti prodotti (cronaca nera, bianca, politica, economia, cultura e sport).

La retribuzione verrà discussa in fase di selezione e commisurata in relazione all'esperienza del candidato/a che verrà selezionato/a.

I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo: https://citynews.it/privacy#_ga=