Old wild west raddoppia a Casalecchio e assume 30 persone: come candidarsi

La catena OLD WILD WEST che fa parte della multinazionale Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione) Spa raddoppia la sua presenza a Casalecchio di Reno e ha già iniziato la ricerca per la formazione della squadra. I profili ricercati sono: vice direttore, assistenti, responsabili di cucina, sala, insieme a personale di sala e cucina. L'azienda offre contratti stabili formazione continua e possibilità di entrare in una delle più grandi multinazionali della ristorazione servita. E' possibile inviare la propria candidatura direttamente accedendo al sito di Cigierre, nella sezione "lavora con noi", caricando il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dall'azienda per effettuare un colloquio individuale.