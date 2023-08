Poste Italiane assume: si cercano portalettere a Bologna e nel resto della regione

Poste Italiane assume, a Bologna e in tutta l’Emilia-Romagna, e anche in altre dieci regioni. A darne notizia è la stessa azienda in un comunicato: si cercano portalettere e per candidarsi è sufficiente accedere alla pagina web dedicata e inserire, entro il prossimo 4 settembre, il proprio curriculum vitae.

Le nuove risorse, spiega il comunicato, saranno assunte con contrato a tempo determinato. Per candidarsi, è sufficiente essere in possesso del diploma e della patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali

Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.