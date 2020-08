"Ora siamo covid-free": rete case di riposo cerca lavoratori

E' "da ormai molto tempo Covid free" e ora si trova a fronteggiare "nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi".

Per questo, le Rsa del territorio bolognese facenti capo al gruppo Sereni Orizzonti hanno aperto una procedura di selezioni di operatori socio-sanitari.

La selezione non è limitata alla sola Bologna e provincia ma coinvolge in tutto oltre 100 posizioni -tra infermieri e Oss- in tutto il territorio nazionale. I contratti proposti -specifica l'azienda- sono di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato oppure in rapporto di libera professione.

"Da ormai molto tempo Covid free, le RSA del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un significativo aumento dell’offerta di lavoro» spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne di Sereni orizzonti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le posizioni aperte nella provincia di Bologna riguardano le Residenze protette per anziani gestite a San Lazzaro di Savena (“Il Poggio”), a Pianoro (“Valleverde”) e a Valsamoggia-Savigno (“Villa dei Fiori”). I curricula professionali dei candidati possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it