Magneti Marelli: domani le offerte per salvare lo stabilimento di Crevalcore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È iniziata l’opera di salvataggio dello stabilimento Magneti Marelli di Crevalcore. Domani, mercoledì 6 marzo, è in programma una videochiamata tra il ministero delle Imprese in cui saranno svelate le offerte. Come scrive la Dire, sono due i pretendenti: la piemontese Tecnomeccanica e la multinazionale Niche Fusina.

"Su Marelli i nostri obiettivi sono chiari: continuità produttiva e garanzie occupazionali per i lavoratori. Sulla base di questi due elementi noi costruiamo gli accordi", sono i paletti del segretario nazionale della Fiom, Michele De Palma, a Bologna per l'assemblea dei delegati convocata per fare il punto sul rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici. Giovedì, invece, è previsto un incontro tra Marelli e i sindacati di tutta Italia per un aggiornamento sulla situazione di tutti gli stabilimenti del gruppo.