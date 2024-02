Officine Maccaferri, la maggioranza va a Ambienta Sgr

I fondi che nel 2020 avevano acquisito le Officine Maccaferri dopo il crack della holding Seci, hanno ceduto la maggioranza delle quote del gruppo ad Ambienta Sgr, uno dei più grandi asset manager europei interamente focalizzato sulla sostenibilità ambientale. Il closing dell'operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024.

"Siamo orgogliosi di investire in Officine Maccaferri, società leader nell'ingegneria civile e ambientale. Crediamo questa sia un'opportunità unica per intercettare il forte trend di investimento nelle infrastrutture previsto nei prossimi anni, e al contempo per rispondere alla crescente domanda di soluzioni durevoli ed ecosostenibili", spiega Andrea Venturini, Private equity principal di Ambienta.

"Dopo aver gestito con successo la crescita del Gruppo sino ad oggi, il management conferma il pieno sostegno alla nuova partnership e l'impegno a investire in modo rilevante nell'operazione. L'approccio e l'attenzione per la sostenibilità sono valori che condividiamo pienamente con Ambienta e siamo convinti che si tratti del partner ideale per supportare la crescita futura di Maccaferri", aggiunge Sergio Iasi, presidente di Maccaferri. Officine Maccaferri era stata acquisita dalla cordata composta da Carlyle Global Credit, Stellex Capital Management e Man Glg, che aveva aveva sostenuto il piano concordatario di salvataggio del gruppo con un aumento di capitale da 60 milioni.

Officine Maccaferri

Fondata nel 1879 e con sede a Bologna, Officine Maccaferri è punto di riferimento tecnico a livello mondiale per la progettazione e lo sviluppo di soluzioni destinate ai mercati delle costruzioni civili, geotecniche ed ambientali. Presente in oltre 130 paesi, con stabilimenti di produzione in quattro continenti e circa 3.000 dipendenti, Maccaferri realizza ogni anno oltre 10.000 progetti e genera un fatturato superiore a 600 milioni di euro.