Guardie anti-assembramento e ingressi controllati: "Ci fanno lavorare, il mercato della Piazzola si fa"

Dopo l'ordinanza odierna del governatore Bonaccini, con ulteriori restrizioni per contrastare la diffusione del Covid-19, i circa 400 ambulanti del mercato della Piazzola hanno tirato un sospiro di sollievo visto che la loro attività del week-end non si fermerà: "Siamo felicissimi che ci venga data la possibilità di lavorare - spiega Natascia Merighi, una delle commercianti e spesso appassionata portavoce della sua categoria - d'altro canto abbiamo messo in campo 9 guardie che controlleranno accessi e flusso oltre a una mappatura predisposta già dalla riapertura di giugno e che segna ingressi e uscite del mercato. Il personale naturalmente è pagato da noi commercianti".

Il tradizionale mercato del venerdì e del sabato dunque potrà aprire come sempre, confidando nella responsabilità degli utenti, che naturalmente hanno l'obbligo di tenere sempre la mascherina e sono invitati a igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser che ogni banco offre: "Chiaro che con le tante persone in smartworking e gli universitari praticamente assenti, in questo periodo il rischio di assembramenti nelle nostre corsie si è molto ridotto. E noi continueremo ad impegnarsi perchè nessuno corra dei rischi - spiega Merighi - dicendo grazie all'amministrazione e all'assessore Alberto Aitini che tanto ha fatto per permetterci di continuare a lavorare".

La FIA di Bologna (Federazione italiana ambulanti) conferma che, per quanto riguarda il mercato di Piazza VIII Agosto, tutto si svolgerà come sempre, perimetrando l’area, mantenendo più varchi di accesso ed uscita ma con un maggiore controllo degli assembramenti e più personale: "Per questo weekend Confcommercio ha ingaggiato 9 vigilanti professionisti, che pagherà l’associazione e loro staranno ai varchi e gireranno nelle corsie per intervenire in caso di persone senza mascherina o assembramenti. Avranno anche il compito di bloccare gli accessi nel caso di eccessivo riempimento dell’area".

Gli altri mercati confermati dall'associazione

Mercato antiquario S. Stefano

L’edizione del 14 Novembre (sabato) viene mantenuta verrà creato un unico accesso ed un’unica uscita, transennando il perimetro ed avremo tre vigilanti ,due ai varchi ed uno che si muove all’interno del mercato. Anche qui vale il concetto di bloccare gli accessi in caso di eccessivo assembramento



Mercati Periodici (P.zza Pace ,London Bentini ,Capitini ,Cardinal Lercaro,ecc.)

La Polizia Locale verrà a fare sopralluoghi ma è richiesto agli operatori di organizzarsi autonomamente o in gruppo per transennare le aree e creare un unico accesso ed una unica uscita.