Outlet di Castel Guelfo più facile da raggiungere, via a nuova partnership con Trenitalia

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER, leader europeo del settore, ha stretto una collaborazione con Trenitalia Tper, il nuovo gestore del trasporto ferroviario regionale in Emilia-Romagna. Obiettivo della partnership è promuovere il treno come mezzo di trasporto per raggiungere l’outlet. In abbinamento al treno, dalla stazione ferroviaria di Castel San Pietro Terme - a soli 5 minuti dall’outlet di Castel Guelfo - è disponibile un servizio navetta gratuito con numerose corse nell’arco della giornata*. Tutti i passeggeri dei treni regionali Trenitalia Tper, inoltre, potranno richiedere presso l’info point di Castel Guelfo The Style Outlets la shopping card che dà diritto ad uno sconto extra del 10% sul prezzo outlet nei negozi aderenti**. L’operazione si inserisce nell’impegno di Castel Guelfo The Style Outlets per potenziare i servizi offerti ai residenti e ai turisti, contribuendo a facilitare la mobilità e lo sviluppo del turismo locale. Omar El Jarrah, Marketing manager di NEINVER in Italia, commenta “Siamo molto contenti di questo accordo con Trenitalia Tper, che rientra nella nostra strategia di confronto e collaborazione con gli attori dei territori dove sorgono tutti i nostri centri. Una possibilità in più per stimolare sia la comunità locale, sia i turisti a muoversi all’ interno del territorio regionale”. “L’accordo siglato con Castel Guelfo The Style Outlets – aggiunge Alessandro Tullio, AD di Trenitalia Tper – risponde ai nostri obiettivi di incentivare la scelta del treno per attività leisure e riservare vantaggi per i nostri passeggeri. Siamo pertanto contenti di questa nuova collaborazione con un partner con cui condividiamo l’impegno per la sostenibilità e la valorizzazione delle realtà locali”. *********** * Maggiori informazioni sui servizi di shuttle bus proposti dall’outlet sono disponibili sul sito del centro: https://castel-guelfo.thestyleoutlets.it/it/servizi . ** Iniziativa riservata ai possessori di abbonamento regionale Trenitalia Tper cartaceo o caricato su Smart Card Unica Emilia-Romagna e biglietto di corsa semplice per raggiungere Castel San Pietro Terme il giorno stesso. La shopping card non potrà essere utilizzata nel corso di saldi e promozioni speciali.