Caos appalto, dall'alba ancora presidio: "Blocchiamo il parcheggio Tanari"|VIDEO

"I lavoratori in subappalto non sono stati tutelati nel subentro tra la società trasporti Tper e la vincitrice del mega appalto della sosta di Bologna"

Ancora un presidio dei lavoratori dei parcheggi comunali bolognesi "contro i licenziamenti in subappalto a Bomob", fa sapere il sindacato Usb che per venerdì 4 febbraio ha indetto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, "contro appalti e subappalti e mancati investimenti. E' un mese che l'appalto scaduto lascia a casa i lavoratori, blocchiamo il parcheggio, in questa città c'è un problema, non si trova il bandolo della matassa, ci aspettiamo che venga qualcuno, chiediamo che si faccia finalmente chiarezza".

Al parcheggio comunale Tanari, davanti all’ingresso si sono riuniti "i lavoratori in subappalto che non sono stati tutelati nel subentro tra la società trasporti TPER e la vincitrice del mega appalto della sosta di Bologna. Mentre anche tanti altri lavoratori sono appesi a proroghe di poche settimane" scrive Usb in una nota chiedendo "una radicale inversione di rotta nella gestione dei servizi di mobilità della città: basta appalti e subappalti, basta opere inutili e progetti fallimentari ai danni di lavoratori, lavoratrici e cittadini"

Per Venerdì 4 febbraio indetto lo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale "che interesserà le aziende Tper, Bomob (subentrata a Tper nella gestione della sosta - ndr), Holachek e le altre aziende in appalto contro i mancati investimenti strutturali nel settore, per interrompere l'ossessionante e vizioso criterio che vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato garantendo loro profumati profitti" conclude il sindacato.

(Foto e video USB)