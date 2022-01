Parcheggi comunali: al Tanari presidio permanente contro i licenziamenti

Dall'alba di questa mattina i lavoratori del Tanari sono in presidio permanente davanti all’ingresso del parcheggio comunale "in attesa di una risposta certa dal Comune e dall’azienda Bomob (multinazionale Engie)".

"Sono i lavoratori in subappalto che non sono stati tutelati nel subentro tra la società trasporti TPER e la vincitrice del mega appalto della sosta di Bologna. Mentre anche tanti altri lavoratori sono appesi a proroghe di poche settimane" scrive in una nota il sindacato USB che il 17 gennaio scorso aveva organizzato un altro presidio a Palazzo d'Accursio: "Oggi è diventato di moda per le aziende licenziare il 31 dicembre i lavoratori hanno ricevuto una comunicazione whatsapp ma non c'è ancora una documentazione ufficiale su questo licenziamento - aveva detto a Bologna Today Sebastiano Taumaturgo di Usb lavoro privato - Abbiamo chiesto conto sia alla uscente che alla subentrante di come vogliono gestire la problematica di questi lavoratori sospesi nel limbo che non sanno a chi rivolgersi per prendere lo stipendio a fine mese".

"Con questa iniziativa ribadiamo che sono necessari provvedimenti urgenti: da settimane si sollecita un tavolo tra le parti coinvolte che nonostante l’urgenza non si è ancora convocato. Questa vicenda conferma che nella “città più progressista d'Italia” non vi sono quelle necessarie tutele del lavoro neppure nei servizi pubblici che continuano ad essere affidati tramite appalti e subappalti - continua USb - i partecipanti al presidio invitano gli utenti del servizio a solidarizzare con i licenziati e a non utilizzare il parcheggio che dall’inizio dell’anno è di fatto incustodito senza servizio scambiatore".

(Foto USB)