Pasqua in zona rossa, le novità di Madò pasticceria online accorciano ogni distanza

Anche quest’anno niente “Pasqua con chi vuoi”. Infatti, da venerdì santo a lunedì in Albis, tutta l’Italia, a causa della pandemia da Covid-19, sarà in zona rossa. Non potranno esserci pranzi o cene in famiglia, non ci si potrà scambiare gli auguri con amici e parenti e non potrà essere festeggiata la tanto amata Pasquetta. Tutto questo, però, non ci impedirà di celebrare le tradizioni, di deliziare il nostro palato e, soprattutto, di dimostrare il nostro affetto a chi è lontano. Com’è possibile ciò? Be’, per scoprirlo fate un salto sul sito di Madò, la prima pasticceria italiana completamente online che fa capo al giovane imprenditore campano Domenico Napoletano. Lo staff, per l’occasione, ha preparato tantissime novità che, grazie al servizio di spedizione in Italia e in tutta Europa, con un semplice click potranno essere nelle tue mani.

Novità

I pasticcieri di Madò si sono proprio sbizzarriti. Hanno ideato non una, non due e nemmeno tre, ma ben sette tipi di colombe artigianali, tutte da 1kg, preparate con metodi tradizionali e con una lievitazione di 48h. La loro vetrina digitale offre: “colomba buena” ; la “colomba gianduia”; la “colomba limoncello”; la “colomba pistacchio” ; la “colomba australiana” ; la “colomba pasticcera” e, infine, la novità delle novità, la “colomba babà”. In ognuna delle scatole vi è anche una sac à poche ripiena di 200g di crema spalmabile, per farcire la colomba come più si desidera. Per ordinarle e saperne di più clicca qui.

Inoltre, pensate proprio per le spedizioni “regalo”, sono anche le tre “FoodBox” in tema pasquale: “Box colomba”; “Box Colomba gluten free” e “Box Cuore di Sicilia”. Per scoprirle clicca qui, Tutto è curato nei minimi dettagli, a partire dall’altissima qualità dei prodotti al packaging in materiale riciclabile.

La pasticceria che unisce

Regalare una colomba, magari ai tuoi nonni che per lavoro non vedi da un po’, ai tuoi genitori o a chiunque tu voglia bene, è un vero gesto d’amore. Ogni distanza può essere accorciata; a volte basta davvero poco!