Fondazione del Monte, è Pierluigi Stefanini il nuovo presidente

È Pierluigi Stefanini il nuovo presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. È stato indicato oggi dal Consiglio di indirizzo che si è riunito a Palazzo Paltroni. Stefanini, attuale co presidente di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile), succede a Giusella Finocchiaro e guiderà la Fondazione per il prossimo quadriennio 2023-2027.

Nato nel 1953, è anche il presidente della Fondazione Unipolis. Ha ricoperto ruoli nel comparto bancario, assicurativo e nel movimento cooperativo. Dal 1990 al 1998 è stato presidente della Legacoop di Bologna e dal 1998 al 2006 di Coop Adriatica soc. cooperativa. Nel 2006 è stato nominato presidente di Unipol Assicurazioni, che, nel 2007, assume la denominazione di Unipol gruppo finanziario s.p.a. (ora Unipol gruppo s.p.a.), e resta in carica fino al 2022.