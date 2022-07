Piquadro premia i dipendenti: "Una mensilità in più in busta paga"

Archiviato un bilancio 2021-22 "molto positivo", mentre l'export continua a dare buoni frutti, Piquadro fa un regalo ai suoi dipendenti. Il gruppo di Silla di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese, distribuisce ai suoi lavoratori un premio equivalente ad una mensilità base, aggiungendola in busta paga a tutti i dipendenti che non ricevono altre forme di premialità economica.

"È con grande soddisfazione che elargiamo questo premio", assicura Marco Palmieri, presidente e ad dell'azienda di pelletteria made in Italy.

"Abbiamo riportato risultati ottimi nell'esercizio appena chiuso e ne stiamo registrando anche nel semestre in corso, con un export in forte crescita e segnali molto positivi sia dal retail che dall'e-commerce. Tuttavia, i tempi sono ancora molto difficili per le famiglie, esposte ad un aumento costante e consistente del costo della vita. Per questo - conclude Palmieri - ci fa piacere poter condividere il nostro successo con coloro che, con l'impegno quotidiano, ne sono in gran parte artefici".