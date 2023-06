Da Bologna a Bruxelles per parlare di PNRR e occupazione femminile

I numeri parlano chiaro: il 96% delle gare PNRR non prevede misure di premialità per la parità di genere. Il dato è preso dall’analisi dell’associazione bolognese Period Think Tank, che mercoledì 27 giugno ha tenuto un seminario al Parlamento europeo a Bruxelles per presentare il suo rapporto su PNRR e impatto di genere. “Presentare le nostre analisi sul PNRR con una prospettiva di genere e femminista è stato importante per sollecitare i e le europarlamentari e rappresentanti della Commissione europea presenti a comprendere le criticità del PNRR italiano nell'ottemperare la trasversalità della parità di genere, che doveva essere parte integrante del Piano”, ha detto Giulia Sudano, presidente dell’associazione. I numeri, come detto, sono piuttosto negativi: “I primi dati che abbiamo analizzato sull'impatto che il PNRR sta avendo sull’occupazione femminile sono preoccupanti. Il 96% delle 34.377 gare analizzate non prevede misure di premialità per la parità di genere, e nel 68% non ci sono obblighi per una quota di occupazione femminile o giovanile”.

Periodo Think Tank è stata invitata a Bruxelles dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno insieme all’associazione EquAll, mentre a rispondere alle questioni sollevate dall’associazione bolognese sono state Beatrice Covassi, eurodeputata dell’Alleanza progressista di socialisti & democratici, Nathalie Berger, direttore per il sostegno agli stati membri e DG REFORM, Lanfranco Fanti del Gabinetto del Commissario, Helena Dalli e Adelaide Mozzi del Recovery and Resilience Task Force - Team Italia. “Essere al Parlamento europeo ci aiuta in questa importante fase di rinegoziazione del PNRR fra governo italiano e Commissione europea, per richiamare l'attenzione e accendere i riflettori a livello europeo e sull'impatto di genere che dovrebbe avere il PNRR”, conclude Sudano. “La speranza è che possa essere ripreso dalla politica italiana e locale affinché le nostre istanze siano ascoltate e fatte proprie da sempre più soggetti, dai livelli istituzionali e all’opinione pubblica italiana ed europea. Continueremo a monitorare i fondi del Piano e a fare pressione nei prossimi mesi per sollecitare il governo italiano a mantenere gli impegni, affinché il PNRR sia davvero una leva per ridurre le diseguaglianze di genere”.

Il video dell’intervento: