PNRR: clima, green e intelligenza artificiale, da Unibo 50 milioni di euro per la ricerca

Quasi 50 milioni di euro a disposizione di imprese, università, enti di ricerca per realizzare progetti innovativi in tutti i settori strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR). I primi, Bandi a Cascata dell’Università di Bologna, sono già stati pubblicati ed entro l’inizio del 2024 ne usciranno 21, per circa 48,5 milioni di euro, di cui quasi la metà (23,5 milioni) destinati a enti ed imprese con sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

I Bandi a Cascata PNRR 2permettono di attribuire parte delle risorse gestite dall'Alma Mater a soggetti esterni alle diverse progettualità finanziate dal MUR. In questo modo, imprese ed enti pubblici e privati potranno accedere a finanziamenti e competenze strategiche per realizzare attività di ricerca e sviluppo necessarie al raggiungimento di tutti gli obiettivi dei progetti PNRR" fa sapere Unibo.

Ogni bando è destinato a specifiche tipologie di soggetti, tra cui imprese (sia PMI che grandi imprese), startup, università, enti di ricerca, e può finanziare progetti di vario tipo, dalla ricerca fondamentale alla ricerca industriale, fino allo sviluppo sperimentale. A seconda dei diversi argomenti affrontati, in ogni bando sono indicate le specifiche tematiche per le quali è possibile chiedere un finanziamento. In quasi tutti i casi, una parte delle risorse messe a disposizione è destinata a soggetti che operano nelle regioni del Mezzogiorno.

I campi di applicazione

Dall'adattamento ai cambiamenti climatici ai materiali innovativi, dall'intelligenza artificiale alla manifattura green, dalle nuove tecnologie per la salute alla transizione digitale, è già ampio il ventaglio di tematiche su cui puntano i bandi usciti finora, ma "la proposta si allargherà ancora nelle prossime settimane, con la pubblicazione delle nuove opportunità di finanziamento" assicura l'Alma Mater.