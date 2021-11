Porretta, buone notizie per i 130 lavoratori della Demm: in arrivo i soldi della cassa integrazione

Buone notizie per i lavoratori della Demm di Porretta, che nel giro di una settimana dovrebbero ricevere gli assegni della cassa integrazione che non incassano dal mese di luglio: "Abbiamo sentito l'azienda oggi che ha visualizzato al portale dell'Inps la situazione e sembra che finalmente sia stata messa in pagamento la cassa integrazione ed entro i sette giorni lavorativi i lavoratori avranno l'accredito", conferma Marino Mazzini della segreteria della Cisl Metropolitana.

"C'è stato un fraintendimento tra l'azienda e l'Inps. Oggi sono partiti i moduli Rs41, entro sette giorni arrivano i soldi", assicura Primo Sacchetti della Fiom di Bologna. "Non voglio fare polemiche, ma una cosa è certa: i lavoratori non possono rimanere tre mesi e mezzo senza salario, perchè una cosa del genere metterebbe in difficoltà chiunque. Bisogna prestare attenzione su queste cose", ammonisce Mazzini.

I 130 lavoratori della Demm non ricevono il pagamento diretto da parte dell'Inps della cassa integrazione ordinaria da luglio. I lavoratori avrebbero dovuto infatti ricevere l'ammortizzatore sociale a seguito dell'accordo sindacale siglato in giugno. I sindacati, dunque, hanno sollevato il problema, chiedendo conto all'Inps dei mancati versamenti. Ieri, la risposta dell'Istituto di previdenza eil chiarimento con l'azienda sull'invio delle pratiche necessarie al pagamento della cassa integrazione.

(Dire)