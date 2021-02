Pratello, l'area del mercato CampiAperti diventa pedonale

"Da oggi il mercato contadino di "CampiAperti int al Pradel" è finalmente pedonale!" Ad annunciarlo su Facebook il consigliere PD ed ex assessore Andrea Colombo.

"Grazie alla perseveranza del Quartiere, della Pratello Social Street e di CampiAperti - Associazione per la Sovranità Alimentare, con il supporto del Comune - sottolinea Colombo sui social - siamo riusciti prima a sperimentare un nuovo mercato di prodotti agricoli, poi a renderlo stabile nel tempo e adesso a chiudere piazzetta San Rocco al traffico ogni sabato mattina".

"E? un grande traguardo, frutto di un percorso partecipativo! - ha scritto sempre su Facebook l'Associazione per la Sovranità Alimentare - rendere la zona di mercato, pedonale, un’oasi di pace, di priorita? all’individuo, di mobilita dolce, a misura di cittadin@, di bambin@, per noi significa tanto, significa garantire a tutt@ un’esperienza mercantale sana e sostenibile come lo sono da sempre i nostri valori".

A giugno del 2018, piazza San Rocco venne scelta per ospitare il nuovo mercato agricolo di filiera corta.



