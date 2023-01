Fattorato su, così l'azienda Bancolini regala 1.200 euro ai dipendenti

Bancolini Symbol, storica azienda bolognese, chiude un 2022 con un +30% di fatturato e regala 1.200 euro in buoni acquisto a ciascun dipendente. Come riporta l'agenzia Dire.

"Nel 2022 l'azienda ha registrato ottimi risultati, con un +30% del fatturato rispetto al 2021, mentre l'aspettativa di crescita nel nostro mercato in Europa era del 6-10%. Mi è sembrato giusto condividere questo risultato con chi, in questi anni, lo ha reso possibile, ovvero i nostri dipendenti, soprattutto in un momento difficile, segnato da inflazione e aumento del costo della vita", spiega Irene Castelli, amministratore unico della società.

"Si è trattato di un premio che ci ha fatto molto piacere, non solo per il suo valore, ma anche per il gesto, un importante e tangibile segno di fiducia nei nostri confronti", commenta Valeria Musso, responsabile della comunicazione aziendale, facendosi portavoce dei colleghi.

Bancolini Symbol, che a giugno di quest'anno festeggerà 40 anni di attività, è tra le aziende italiane pioniere nella tecnologia dei lettori di codici a barre. Nel 2019, la guida della società è passata alla figlia dei fondatori, Irene Castelli, che ha avviato un percorso per trasformare l'azienda in 'organizzazione positiva'.

"Sono convinta che le aziende siano strumenti di crescita e formazione, organismi che hanno la responsabilità di evolvere continuamente per il bene comune, andando oltre le logiche del puro profitto. Bancolini Symbol è da sempre conosciuta per la correttezza, la trasparenza e l'affidabilità che ha saputo trasmettere negli anni ai propri dipendenti e al mercato", spiega l'imprenditrice.

La strada intrapresa, che ha portato anche alla formazione e creazione del nuovo ruolo aziendale di 'chief happiness officer', sta già dando risultati non solo, come abbiamo visto, in termini economici, ma ne sta beneficiando profondamente la qualità del lavoro.

"Essere figlia di imprenditori ed 'ereditare' un'azienda è sicuramente una fortuna, ma bisogna poi saperla guidare in base ai propri valori, renderla parte della propria identità. Le persone in azienda mi seguono, i partner riconoscono e apprezzano il cambiamento, sono soddisfatta e viviamo un momento di entusiasmo contagioso", conclude Castelli.