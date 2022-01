Presidio lavoratori parcheggi: "Non sanno a chi rivolgersi per prendere lo stipendio a fine mese" | VIDEO

Presidio del sindacato di base USB questa mattina a palazzo d'Accursio per chiedere al Comune chiarimenti sulla sorte dei lavoratori dei parcheggi comunali, assunti precedentemente da Tper, che però ha perso l'appalto. Da novembre 2021, la gestione è passata a "Bomob" e il sindacato chiede un confronto con l'amministrazione comunale per quei dipendenti "che ad oggi fanno ancora riferimento a Tper, al momento gestore in proroga del servizio, tenendo di fatto sospesi senza un futuro certo altri lavoratori".

"Oggi è diventato di moda per le aziende licenziare il 31 dicembre i lavoratori... hanno ricevuto una comunicazione whatsapp ma non c'è ancora una documentazione ufficiale su questo licenziamento - ha detto a Bologna Today Sebastiano Taumaturgo di Usb lavoro privato - Abbiamo chiesto conto sia alla uscente che alla subentrante di come vogliono gestire la problematica di questi lavoratori sospesi nel limbo che non sanno a chi rivolgersi per prendere lo stipendio a fine mese".

Per Taumaturgo c'è "distanza tra le parti, il Comune dice che non riesce a contattare la dirigenza Bombob, sembra assurdo, la prprietà ha diritto di farsi rispettare, parliamo dei parcheggi, rimasti fuori dalla gara vinta da Bomob".

"Al Comune di Bologna attore primario di tutto questo ingarbugliato mondo di appalti e subappalti chiediamo conto del protocollo sul lavoro, che in teoria doveva proprio evitare quello che stiamo vivendo in questi giorni", fa sapere Usb.