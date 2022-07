Primark, conto alla rovescia: c'è la data dell'apertura del nuovo store a Casalecchio

C'è una data, finalmente. Lo store Primark di cui tanto si parla su Bologna apre il 9 agosto 2022. L'attesa è finita per i seguaci del brand nato a Dublino nel '69 come Panneys e diventato oggi un colosso che, in Italia, raggiunge con il centro commerciale Gran Reno di Casalecchio di Reno, quota undici, quando nel mondo sono circa 400 i negozi dell'insegna. Quello di Bologna è il primo store di tutta l'Emilia-Romagna.

Quanto sarà grande? La superficie commerciale è di circa 4.300 metri quadrati e l'offerta sarà costituita da capi d'abbigliamento e accessori moda duomo, donna, bambino e un'ampia gamma di articoli firmati Primark anche per la casa e il beauty. Il nuovo negozio di Casalecchio di Reno avrà anche la collezione ‘Primark Cares’, che propone indumenti realizzati con materiali riciclati.

Nuovi posti di lavoro, posizioni ricercate per lo store di Bologna

Il punto vendita Primark Gran Reno ha aperto oltre 150 nuove opportunità di lavoro sul territorio fra manager e collaboratori. Gli annunci ancora attivi sul web descrivono le mansioni richieste: "Siamo alla ricerca di Addetti alle Vendite, Addetti al Visual Merchandising, Addetti al Cash Office e Addetti al Magazzino part-time, che si occuperanno di: garantire l’ordine e il continuo riassortimento del reparto, accogliere il cliente con il sorriso, aiutandolo e indirizzandolo in caso di bisogno, eseguire operazioni di cassa, rispettare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, collaborare con i Manager, i Supervisor e tutto il team, dimostrando orientamento all'apprendimento e al raggiungimento degli obiettivi fissati. Fra i requisiti: preferibile precedente esperienza in ambito fashion/retail/GDO/servizio al cliente; disponibilità part-time flessibile tutti i giorni della settimana. Sulla base dell'esperienza, è previsto un inserimento con un monte ore variabile.

Inaugurazioni e nuovi punti vendita a Bologna: le ultime novità

Il 7 luglio a Casalecchio di Reno (Bologna) ha aperto il terzo ristorante KFC in Emilia Romagna, che va ad aggiungersi a quello della stazione Centrale di Bologna e a quello nel centro commerciale “I petali” di Reggio Emilia. Il nuovo ristorante, gestito dal franchisee Just in Food srl, si trova nella food court del centro commerciale “Gran Reno”. Poi c'è Miniso, il lifestyle di ispirazione giapponese che offre prodotti per la casa, cosmetici e alimenti di alta qualità a prezzi accessibili, è arrivato a Bologna da poco, in via Marconi. Tutto molto Kawaii (come direbbero i giapponesi). A Imola, città dei motori, ha aperto un grande store Arcaplanet di 800 mq., il 22esimo store in Emilia-Romagna che offre migliaia di prodotti dedicati agli animali domestici e l’esclusivo servizio di Pet Wash.

Le aperture Primark e i nuovi negozi in Italia

Il nuovo punto vendita di Bologna segue la recente apertura di Chieti, del nuovo flagship store e headquarter per l’Italia in Via Torino a Milano e le inaugurazioni dello scorso anno a Roma e Catania. In Italia a breve altri tre ulteriori nuovi punti vendita nell’arco dei prossimi mesi: Torino, presso il centro commerciale Shopville Le Gru, Caserta presso il centro commerciale Campania, entrambi entro la fine dell’anno, e Venezia, all’interno del centro commerciale Nave De Vero nel 2023.

Primark: la storia del marchio nato nel 1969

Primark è un rivenditore internazionale, che offre ai clienti gli ultimi prodotti in fatto di fashion, beauty e homeware con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Fondata in Irlanda nel 1969 con il nome di Penney, Primark dispone attualmente di 400 punti vendita in 14 Paesi in Europa e Nord America impiegando oltre 70.000 dipendenti. Primark si impegna per rendere la moda sostenibile alla portata di tutti, estendendo il ciclo di vita dei vestiti, salvaguardando la vita sul pianeta e migliorando la vita delle persone che realizzano i prodotti Primark. Per far ciò, Primark ha annunciato una serie di impegni da raggiungere entro il 2030. Tra questi la volontà di realizzare tutti i suoi vestiti da materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, garantire che tutti gli indumenti siano progettati sin dall’inizio per essere riciclabili, dimezzare le emissioni di carbonio lungo la catena del valore, eliminare la plastica monouso e perseguire un salario dignitoso per i lavoratori della catena di approvvigionamento. Per ulteriori informazioni sugli impegni assunti da Primark e molto altro ancora, è possibile visitare questa pagina.