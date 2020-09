Lavoro, imprese cercano operai e progettisti: "Dura trovarli"

Quali e quanti profili professionali cercheranno le imprese bolognesi fra settembre e novembre? Più o meno, 400 operai metalmeccanici, 100 progettisti e 70 informatici.

"Ma non sarà facile trovarli". Lo segnala la Camera di commercio, diffondendo l'esito di un'analisi previsionale sugli sbocchi occupazionali targata Excelsior e Anpal. Le ultime previsioni indicano pari a 6.850 il numero di opportunità di lavoro in settembre a Bologna e provincia, per un totale di 18.930 posti nel trimestre settembre-novembre; il 34% interesserà giovani con meno di 30 anni. Nel 26% dei casi gli ingressi previsti saranno stabili (contratto a tempo indeterminato o di apprendistato), mentre nel 74% a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita)".

"Le offerte di lavoro, si prevede nel report camerale, proverranno per il 72% dai servizi e, in più di un caso su due, da imprese con meno di 50 dipendenti; il 28% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, il 30% ad operai specializzati e conduttori di impianti, il 24% alle professioni commerciali e dei servizi. In tre casi su 10, emerge tuttavia dalla ricerca, le imprese riscontrano "criticità nel reperire le professionalità".

In particolare, le maggiori difficoltà riguardano appunto informatici, metalmeccanici e progettisti e ingegneri. Nel dettaglio delle richieste attese in settembre da parte delle imprese, emergono 70 specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche, 400 operai nelle attività metalmeccaniche richiesti in altri settori, 100 progettisti o ingegneri (e professioni assimilate). In generale, restano alte le percentuali sulle difficoltà di reperimento: si va dal 54,7% per progettisti e ingegneri all'82,2% per gli specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche". (Dire)